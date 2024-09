Genova – Una vicenda di violenza e maltrattamenti in famiglia è andata avanti per oltre un anno in un appartamento della zona di Begato, in Valpolcevera. Un giovane di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia che, secondo quanto emerso, si sono susseguiti negli ultimi mesi.

Le indagini sono iniziate lo scorso mese di luglio, quando una donna – la madre del 17enne – è stata trasportata all’ospedale Galliera con diversi lividi ed escoriazioni. La 50enne si era confidata con il personale sanitario, raccontando di esser stata picchiata dal figlio, che era solito anche minacciarla e impedirle di uscire di casa. In passato, tra l’altro, la donna era stata vittima di maltrattamenti anche da parte del marito.

Le indagini da parte condotte dai militari nelle settimane successive hanno portato all’arresto del figlio.