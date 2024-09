Genova – Momenti di tensione questa sera, nella centralissima via xx settembre, tra manifestanti antifascisti e forze dell’ordine poste a protezione dell’immobile dove si sta tenendo un incontro-comizio di Forza Nuova per la presentazione del candidato del movimento di estrema destra alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

All’appuntamento si sono presentati anche esponenti di varie associazioni antifasciste che chiedevano l’allontanamento delle persone riunite al grido di “Genova è solo antifascista” e «fuori i fascisti dalle città».

I manifestanti, che si erano riuniti in piazza de Ferrari, nel centro cittadino per poi spostarsi con fumogeni, bandiere e striscioni sotto la sede del centro congressi che ha ospitato l’incontro.

Il palazzo è stato circondato dalle forze dell’ordine in assetto anti sommossa per evitare il contatto tra militanti delle opposte fazioni.

Durante la protesta si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine.