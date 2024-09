Serra Riccò (Genova) – Un raduno di mezzi fuoristrada nel torrente Secca, nel territorio del comune di Serra Riccò e gli ambientalisti segnalano l’evento ai carabinieri forestali affinchè vengano verificate le autorizzazioni, non siano stati commessi abusi e che gli organizzatori rimettano a posto il greto del torrente una volta terminato il raduno.

“In data odierna – hanno scritto ieri gli ambientalisti di Gaia – Animali e Ambiente – sabato 14 settembre e domani, domenica 15 settembre è prevista una manifestazione di fuoristrada a quattro ruote sull’alveo del torrente Secca a Pedemonte di Serra Riccò”.

“Da segnalazione pervenutaci e da noi verificata – prosegue la segnalazione di Gaia – ieri venerdì 13 si è operata una pesante attività di ruspe ed altri macchinari che hanno stravolto il letto del torrente, all’altezza di Pedemonte, al fine di preparare il percorso delle gare previste. Vi chiediamo pertanto di volere intervenire per verificare che siano state rilasciate le autorizzazioni necessarie e rispettate tutte le prescrizioni previste della Legge Regionale n. 38 del 18/12/1992, che pur avendo subito delle deroghe nel 2021 mantiene come base che l’alveo sia in secca, dalle foto allegate non risulta sia così, inoltre l’ntervento risulta parecchio invasivo sul torrente non rispettando le cautele previste.

Nelle parti con acqua sono presenti pesci e probabilmente fauna minore tutelata da legge regionale n. 4 del 22/01/92″.

Gli ambientalisti di Gaia Natura e Ambiente chiedono di sanzionare eventuali illeciti e di verificare, come prescrive la norma, che gli organizzatori effettuino il successivo ripristino ambientale del sito, inclusa la pulizia da rifiuti (plastica, cartelli, prodotti utilizzati per gli automezzi,)”.