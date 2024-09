Genova – Un 40enne completamente ubriaco è stato fermato dai carabinieri della stazione di Cornigliano dopo un breve inseguimento a piedi dopo che l’uomo aveva tentato di rubare un furgone ed era stato messo in fuga dal proprietario.

L’uomo, in stato di alterazione psico-fisica, già noto alle forze di polizia, era già stato allontanato da due esercizi commerciali dove era stato segnalato per disturbo agli avventori ed ha tentato di impossessarsi di un furgone.

Scoperto da un addetto alla vigilanza lo ha aggredito ed è scappato a piedi nelle vie limitrofe.

I carabinieri della stazione di Cornigliano e del nucleo radiomobile lo hanno individuato e fermato ma l’uomo ha iniziato ad inveire e ad opporre resistenza all’arresto.

Dopo averlo identificato, i carabinieri lo hanno portato al carcere di Marassi in attesa di processo.