Genova – Danneggiato anche il manifesto elettorale di Simona Ferro che si trova a Marassi. Dopo la denuncia di un blitz di vandali nel centro cittadino, ai danni dei mega manifesti elettorali dell’assessore regionale, arriva la segnalazione di un altro “attacco” sempre ai danni dei manifesti elettorali ma nella zona di via Bracelli, sulle alture di Marassi.

Il manifesto elettorale di Simona Ferro è stato privato del simbolo di Fratelli d’Italia, accuratamente ritagliato da anonimi nel corso della notte.

In mattinata era stato segnalato un blitz nel centro

Nel caso di Marassi non sono state vergate frasi ingiuriose o minacce ma si tratta comunque di un brutto segnale in avvio di una campagna elettorale che si preannuncia molto “accesa”.

Il confronto democratico, però, non permette a nessuno di “tacciare” o insultare gli avversari politici, per quanto distanti e diverse siano le posizioni politiche.