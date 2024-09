Chiavari (Genova) – Una tragedia si è verificata, probabilmente questa mattina, nel comune di Chiavari, dove il corpo di una donna di 82 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione in corso Lavagna.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, e i Carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita con un corpo contundente alla testa.

Ancora da chiarire la dinamica e l’orario dell’accaduto. I Carabinieri avrebbero fermato il nipote della vittima, un 20enne che conviveva con la donna.

