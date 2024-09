Genova – Il Treno storico torna sui Giovi, verso Ronco Scrivia, per una rievocazione ed un tuffo nel passato. L’appuntamento è per sabato 5 Ottobre 2024 con la decima edizione del viaggio sul treno conservato dai restauratori con maniacale cura dei dettagli.

Il Treno storico partirà da Genova Brignole, con 360 posti a sedere, e farà servizio viaggiatori nelle stazioni intermedie.

Partenza prevista da Genova Brignole alle ore 9.30 per arrivare a Ronco Scrivia alle ore 11.05.

Durante il viaggio, il treno storico effettuerà fermata (circa 25 minuti) nella stazione di Piano Orizzontale dei Giovi ove verrà effettuata la commemorazione dai 126 anni del disastro ferroviario del 1898

Il ritorno a Genova Brignole è previsto con partenza da Ronco Scrivia alle 18.39.

Durante il percorso di andata e ritorno effettuerà le seguenti fermate intermedie: Genova P. Principe, Sampierdarena, Rivarolo, Bolzaneto, S. Biagio, Pontedecimo, Piano Orizzontale, Busalla e Borgo Fornari.

Per salire a bordo basterà acquistare un semplice biglietto ordinario. Il treno durante la giornata sarà visitabile gratuitamente in stazione a Ronco Scrivia.

Oltre al grande Plastico Ferroviario in funzione del Mastodonte dei Giovi, sarà possibile visitare i bellissimi mercatini nell’antica via Postumia nel Rione Villavecchia, fare un giro sul Bus Storico e ascoltare la Banda di Pontedecimo.

Dalle ore 12 sarà servito lo zimino di ceci, i panini con la porchetta, finger food e dolci casalinghi.

Sul treno verrà consegnata una mappa itinerante per muoversi meglio nel paese tra gli eventi e i punti ristoro, bar e trattorie/ristoranti.

Per chi arriva in treno, i biglietti possono essere acquistati attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia (biglietterie, self service, sito web e app di trenitalia e agenzie di viaggio autorizzate). Non sono ammessi gli abbonamenti.