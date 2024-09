Iniziano già in questi giorni le prime raccolte delle olive in Liguria e già si preannuncia un’ottima annata, con prodotto eccellente e buona resa per la produzione.

Le olive stanno già cambiando colore e in alcune zone sono già arrivate a piena maturazione e non resta che anticipare la raccolta e produrre il primo ottimo olio di stagione.

Una serie di coincidenze e circostanze positive, oltre al duro lavoro degli agricoltori, dovrebbe garantire una buona annata sia sotto il profilo delle quantità prodotte che dal punto di vista della qualità complessiva.

Sembra che i produttori più fortunati, quest’anno, siano quelli che possiedono gli uliveti entro i 400 metri di altitudine perchè la fioritura dell’olivo è scalare ed inizia a livello del mare per proseguire verso zone più alte e quest’anno il periodo della fioritura è stato particolarmente positivo e propizio per la fascia costiera e a bassa altitudine mentre a quote più alte la fioritura è arrivata più tardi e in un periodo di precipitazioni più frequenti e di maltempo. Cosa che ha potuto influire sul risultato finale.

In ogni caso – secondo gli esperti – le previsioni sono molto positive specialmente rispetto alle passate stagioni e si spera di poter recuperare quest’anno le perdite pesanti registrate nelle due stagioni precedenti, con problemi legati alla scarsità di precipitazioni ma anche del diffondersi della “mosca oleria”.