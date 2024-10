Genova – Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia per il tentativo di furto aggravato che si è verificato nella prima mattinata di domenica 29 settembre, intorno alle ore 8:00, in piazza della Meridiana.

La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata direttamente da un cittadino, che ha segnalato la presenza di due persone che si avvicinavano con fare sospetto ad un’auto in sosta con targa straniera.

Gli agenti, con l’ausilio degli operatori che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno trovato uno dei due presunti responsabili in vico dei Fregoso. L’uomo, un 36enne, aveva con sé un oggetto probabilmente utilizzato per forzare la vetture: per lui è scattato l’arresto.