Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato la lista dei candidati alle elezioni amministrative del 27-28 ottobre che eleggeranno il nuovo consiglio della Regione Liguria ed il suo presidente.

A Genova sono candidati Ferruccio Sansa, Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana, Selena Candia di Europa Verde, consigliere regionale uscente, Gabriela Coronel Vargas di Possibile.

A Savona si presentano Simona Simonetti, co-portavoce regionale dei Verdi, e

Maria Gabriella Branca, assessore del Comune di Savona, responsabile nazionale giustizia e legalità e presidente della assemblea nazionale di Sinistra Italiana.

A La Spezia si candidano Roberto Centi, consigliere regionale uscente

in quota a Sinistra Italiana e Giorgia Lombardi, consigliere comunale spezzina di Europa Verde.

A Imperia si candidano invece: Jacopo Colomba di Sinistra Italiana, operatore giuridico per l’accoglienza ai migranti a Ventimiglia, e Roberto Amoretti, di Europa Verde,

assessore comunale di Civezza.

Nelle liste è rigorosamente rispettata la parità di genere ed è rappresentata una molteplicità di esperienze di studio e di lavoro, con un consistente apporto di giovani candidati.

Le liste sono anche positivamente plurali: propongono candidati che provengono da esperienze prettamente politiche, insieme a candidati di origine associazionistica , sociale e civica.

Questa ricchezza viene bene riassunta dalle teste di lista presenti in tutte e quattro le circoscrizioni elettorali.