Genova – Una mostra dedicata alla fotografia italiana in cianotipia allestita nel suggestivo piano nobile di Palazzo Grillo, cinquecentesco palazzo dei Rolli in piazza delle Vigne 4.

Blu Janua è inserita nel calendario degli aventi della Genova Jeans Week che si tiene sino al 6 ottobre nel capoluogo ligure.

La rassegna, a cura di Michele Mulas, è la tappa numero 9 del Jeans Trail, un inedito percorso contrassegnato da una grande cerniera, che guida genovesi e visitatori in tutte le postazioni espositive, che comprendono 13 mostre, 7 expo moda e artigianato, 4 installazioni artistiche sui “cieli” del jeans trail e sul jeans trail, 4 piazzette del jeans trail illuminate by night, 8 installazioni artistiche nei Palazzi dei Rolli, 2 iniziative di charity, tanti appuntamenti di musica – festa – edutainment, tanti tours e oltre 25 diversi workshops.

BLU JANUA ci conduce alla scoperta della cianotipia, una tecnica conosciuta per il suo utilizzo nei progetti disegnati a china e pennino, come transatlantici, ponti, incrociatori e monumenti. Sono riprodotti in negativo: sul bianco il tratto nero delle chine viene esaltato da una intensa campitura in ciano.

La mostra presenta una selezione dei lavori degli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti e quella di tre affermati artisti che usano questo medium, adottato anche dall’arte contemporanea. Si tratta degli italiani Gianmaria De Luca e Roberto Ghezzi e di una italo-messicana Cinzia N. Rojas.