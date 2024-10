Bogliasco (Genova) – Un giovane di 29 anni che stava potando una palma è precipitato questo pomeriggio, in un giardino lungo la statale Aurelia, cadendo per una decina di metri.

L’uomo è stato soccorso dai colleghi prima e dal personale del 118 giunto sul posto dopo la chiamata al numero di emergenza 112.

L’ambulanza della Croce Verde di Bogliasco l’ha trasferito con la massima urgenza all’ospedale San Martino dove l’uomo è arrivato cosciente e gli è stato attributo il codice giallo. Avrebbe riportato un trauma cranico, lesioni fortunatamente non gravi alla colonna vertebrale e al torace.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della Asl e le forze dell’ordine che hanno subito avviato le prime indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e se sono state rispettate tutte le misure di sicurezza previste negli interventi di potatura ad altezza superiore ai tre metri.

Una seconda persona risulterebbe ferita in modo lieve.