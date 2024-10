Bajardo (Imperia) – Sono stati ritrovati, infreddoliti e spaventati ma in buone condizioni di salute, i due cittadini del Belgio, dispersi da ieri sera nei boschi della Valle Armea.

I due, una coppi di circa 60 anni, era andata a fare una passeggiata nei boschi di Bajardo, forse per raccogliere castagne o funghi, e ha perso l’orientamento. Quando hanno capito che non sarebbero riusciti a tornare prima del tramonto hanno chiamato il numero di emergenza 112 e hanno chiesto aiuto.

Subito è scattata l’emergenza e le squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e dei volontari della protezione civile hanno iniziato le ricerche nella zona.

Dopo qualche ora di ricerche, in piena notte, marito e moglie sono stati individuati nel fitto del bosco e riaccompagnati verso la strada.

Fortunatamente i due hanno atteso i soccorsi cercando un riparo senza cercare di camminare al buio lungo sentieri pericolosi. Per loro solo pò di ipotermia e un brutto spavento.