Genova – Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine perché ritenuto responsabile di violenza fisica e psicologica nei confronti dell’ex compagna, che ha trovato il coraggio di chiedere aiuto alla polizia.

L’arresto è avvenuto ieri nel quartiere genovese di Cornigliano, mentre le violenze sarebbero andate avanti per circa un anno e sarebbero proseguite anche con la cessazione della relazione. Da quanto emerso dalle indagini, inoltre, la stessa persona era già stata ritenuta responsabile per dei maltrattamenti ai danni della sua ex fidanzata.

Come detto, la vittima ha denunciato quanto accaduto e nella giornata di ieri gli agenti di Polizia hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del 25enne. Per lui è scattato l’arresto e il successivo trasporto al carcere genovese di Marassi.