Carasco (Genova) – Un brutto spavento e l’auto distrutta per la donna vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella notte nel comune di Carasco, in località Colla.

La donna era alla guida della sua vettura quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nell’impatto, avvenuto attorno alla mezzanotte, la donna è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con speciali attrezzature da taglio per liberarla.

Fortunatamente alcuni passanti hanno assistito all’incidente ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

I pompieri hanno estratto la donna dall’abitacolo e l’hanno affidata al personale della Croce Verde di Carasco che l’ha stabilizzata e poi trasportata all’ospedale di Lavagna.

Fortunatamente l’automobilista non ha riportato gravi ferite.

In corso la ricostruzione dell’incidente per risalire all’esatta dinamica ma non ci sarebbero al momento altri veicoli coinvolti.