Genova – L’intenso temporale che dall’ora di pranzo di oggi sta stazionando sul levante genovese sta iniziando a creare i primi disagi e i primi locali allagamenti lungo le strade. In questi minuti, la situazione più complicata sarebbe tra i quartieri di Quarto, Quinto e Nervi e il comune di Bogliasco.

Proprio per questo motivo, è stata momentaneamente predisposta la chiusura temporanea della Strada Statale Aurelia da Corso Europa fino a Bogliasco. Sul posto è presente la Polizia Locale, che non fa transitare i veicoli. L’alternativa è mettersi in viaggio in A12 tra i caselli di Recco e Genova Nervi.