Recco – Continua ad interessare la zona del levante genovese la perturbazione che ha colpito il capoluogo intorno all’ora di pranzo e che in questi minuti, seppur lentamente, si è spostata in direzione del promontorio di Portofino.

Attimi di paura si stanno vivendo in questi momenti nei comuni di Recco e di Sori, dove i rispettivi torrenti si sarebbero rapidamente ingrossati arrivando fino al livello degli argini e esondando parzialmente in alcuni punti. Locali allagamenti si segnalano in alcune zone delle due cittadine. L’invito ai cittadini è quello di osservare la massima prudenza e di allontanarsi dalle zone potenzialmente più pericolose.