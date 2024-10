Un graduale indebolimento dell’area di alta pressione posizionata sull’Europa centro-occidentale permette l’arrivo di infiltrazioni umide sempre più consistenti sul nord-ovest dell’Italia e un conseguente peggioramento delle condizioni meteo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 22 Ottobre 2024

Mattinata con precipitazioni localizzate sul Levante regionale e nuvolosità in generale aumento dallo Spezzino al centro della regione. Qualche schiarita più probabile sull’Imperiese.

Pomeriggio che trascorrerà sulla falsariga della mattinata con pioviggini o veloci rovesci sul Levante regionale e localmente fin sul Genovesato entro sera.

Venti moderati dai quadranti settentrionali tra Savonese e Genovesato centro-occidentale, deboli a regime di brezza sulle restanti zone.

Mare stirato sottocosta su Savonese e Imperiese, mosso o molto mosso al largo del settore occidentale. Poco mossi sul centro-levante.

Temperature stazionarie le minime, in lieve diminuzione le massime in costa.

Sulla costa temperature minime tra +16/+21°C e massime tra +20/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +8/+15°C e massime tra +14/+21°C