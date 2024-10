Genova – Ennesimo incidente sul lavoro nel capoluogo ligure dove un operaio di circa 30 anni è stato travolto da una pila di grate di metallo del peso di 50 chili ciascuna nell’area movimentazione logistica del Teatro Carlo Felice.

L’uomo stava partecipando alla movimentazione del grosso e pesante carico, sembra strutture del Teatro, quando qualcosa è andata storta e gli oggetti sono caduti, travolgendolo.

Le sue condizioni sarebbero gravi ed è stato trasferito all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave

Non è ancora chiaro se la persona sia dipendente del Teatro Carlo Felice o di una ditta che opera per la struttura in appalto

notizia in aggiornamento