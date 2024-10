Genova – Spento da qualche mese l’attraversamento “intelligente” di via Torti, nel quartiere di San Fruttuoso. A denunciarlo i residenti della zona che chiedono notizie dell’impianto che era stato installato per ridurre il numero degli incidenti in un punto particolarmente “a rischio”.

Secondo la segnalazione, infatti, lo speciale attraversamento, un esperimento salutato con un misto di curiosità e perplessità, specie sui social, non si attiverebbe più al passaggio dei pedoni che intendano attraversare la strada. Un malfunzionamento o l’abbandono dell’esperimento?

L’impianto era stato installato nel gennaio 2023, in via Torti, subito dopo l’intersezione con via Manuzio. Al passaggio dei pedoni un sistema di rilevamento faceva scattare una illuminazione intermittente attorno ai cartelli che segnalano il punto di attraversamento.

Un modo per aumentare l’attenzione degli automobilisti al passaggio dei Pedoni ma anche un modo per rendere più visibile l’attraversamento stesso poichè chi proviene da Terralba si trova di fronte ad una curva e poi le strisce.

Il sistema “Lightguard” è stato presentato con una certa enfasi dall’amministrazione pubblica che ha parlato di esperimento nel tentativo di ridurre gli incidenti con pedoni coinvolti.

Dopo l’installazione sono state fatte però numerose segnalazioni di malfunzionamento. I sensori sono posti sullo stretto marciapiede e rilevavano i passanti che transitavano senza la necessità di attraversare la strada.

Da qualche tempo l’impianto risulta spento o comunque non funzionante e i residenti della zona si domandano cosa stia succedendo.