Aggiornamento – La persona che risulta dispersa è Davide Violino

Arenzano (Genova) – Una persona risulta dispersa, travolta da un torrente esondato in località Terralba e i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche.

L’ondata di maltempo si sta spostando verso ponente e forti precipitazioni stanno interessando, via via, il litorale e il primo entroterra.

Nella zona di Arenzano un forte temporale ha allagato strade e scantinati e in località Terralba un corso d’acqua avrebbe travolto una vettura con una persona a bordo che ora risulta dispersa.

A segnalare l’accaduto alcuni residenti della zona che avrebbero visto sparire tra i flutti la vettura nella zona di via Pecorara.

Non viene escluso il falso allarme ma le squadre di ricerca stanno perlustrando la zona metro per metro.

(nella foto Davide Violino, disperso ad Arenzano)