Arenzano (Genova) – Sono proseguite tutta la notte le ricerche di Davide Violin, il ristoratore 62enne disperso da ieri, presumibilmente trascinato via dalla piena del rio Lissolo, affluente del torrente Lerone.

Per tutta la notte squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e dei volontari della protezione civile hanno ispezionato l’area nella quale sono state viste sparire tre auto e la persona uscita di casa per andare a controllare il proprio locale proprio nel momento nel quale una frana ha travolto tutto finendo nel rio sottostante.

Le tre automobili coinvolte dalla piena sono state ritrovate nella notte ma di Davide Violin ancora nessuna traccia.

Le ricerche proseguono stamattina con la collaborazione del Soccorso Alpino e della Croce Rossa.

Ricerche sono state condotte ieri notte, alla luce di speciali lampade, anche dal mare e in mare.