Ventimiglia (Imperia) – Un grave incidente si è verificato questa mattina, martedì 29 ottobre, in via della Repubblica dove una moto e un’auto si sono schiantate. L’impatto è stato violento e, come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote.

Il centauro ha riportato diverse ferite e contusioni, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbe gravi. In ogni caso, per velocizzare le operazioni di soccorso, è intervenuto l’elicottero, che ha soccorso il ferito e l’ha trasportato in codice giallo – di media gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, le quali hanno gestito il traffico che si è creato e hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.