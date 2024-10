Genova – Verrà celebrato oggi, mercoledì 30 ottobre, alle ore 10, presso la chiesa di San Siro di Struppa, il funerale di Marco Gardella, lo chef del ristorante La Pineta morto improvvisamente per un malore.

Parenti e amici si riuniranno nella nella chiesa millenaria per l’ultimo addio al 40enne molto conosciuto e stimato nella zona anche per il suo impegno nelle attività sociali organizzate dalla parrocchia e per l’attività di allenatore di calcio nelle locali squadre dello Starke Sansi e le Sansirine, squadra femminile.

Marco Gardella si è sentito male improvvisamente mentre stava lavorando nella cucina del ristorante di famiglia, La Pineta, di via Gualco. Per lui è stato inutile ogni tentativo di soccorso.

Questa mattina la famiglia e i tanti amici si riuniranno nel dolore per ricordare e salutare il giovane.