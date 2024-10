Genova – E’ iniziata senza gli imputati presenti in aula l’udienza per il patteggiamento scelto da Giovanni Toti, dall’imprenditore portuae Aldo Spinelli e dall’ex presidente dell’autorità portuale di Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini per regolare i conti con la Giustizia.

Probabile il rinvio dell’udienza poiché ci sono nuove contestazioni e accuse per Aldo Spinelli e per Paolo Signorini che avevano patteggiato rispettivamente una pena a tre anni e due mesi e tre anni e cinque mesi.

Probabile rinvio anche per l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha patteggiato con la procura una pena a due anni e un mese convertite in 1.500 ore di lavori di pubblica utilità ma non c’è intesa con il Tribunale per la scelta di prestare queste ore di servizio pubblico nell’ente Parco di Monte Marcello Magra poichè la direzione è stata nominata proprio da Toti e vi sarebbe un possibile conflitto di interessi nel far rispettare orari e mansioni. Inoltre non vi sarebbe concordanza di vedute tra giudice e difesa sulla modalità nella quale le ore di servizi pubblici verrebbero prestate.

Occorrerà del tempo per una nuova indicazione anche se una “seconda scelta” era già stata avanzata per il IST del San Martino.