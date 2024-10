Cairo Montenotte (Savona) – Proseguono anche oggi le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del territorio martoriato dall’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria.

I vigli del Fuoco del Comando di Savona sono impegnati in particolar modo nelle operazioni a Cairo Montenotte dove si sono registrati pesanti danni.

Oltre alla rimozione di ostacoli, alberi e accumuli di terra, oggi si è provveduto anche al recupero di alcune carcasse di auto, finite nel fiume Bormida che, oltre all’inquinamento, avrebbero potuto ostacolare il deflusso delle acque, in caso di nuovi forti temporali col rischio di esondazione del fiume.

(Foto dei Vigili del Fuoco)