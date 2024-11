Genova – E’ stato ritrovato quando ormai era calato il buio, esausto ed ormai incapace di camminare, Attilio, il cane smarrito ieri pomeriggio dai padroni mentre passeggiavano nella zona del Righi.

Attilio si era allontanato senza più tornare indietro e i padroni, spaventati, hanno chiamato i vigili del fuoco che sono saliti sulle alture e si sono collegati al Gps del cane, seguendolo sino al valico tra Trensasco e la Ferrovia Genova – Casella, lungo la passeggiata dell’acquedotto nuovo.

L’animale, esausto ma in buone condizioni, si era sdraiato a terra per riposare e non riusciva nemmeno a rialzarsi e quando i vigili del fuoco lo hanno trovato, si è reso necessario trasportarlo “a spalla” sino al posteggio dove lo aspettavano i suoi padroni, ormai preoccupatissimi.

Dopo tanti abbracci e ringraziamenti, Attilio è tornato a casa e probabilmente, alla prossima passeggiata, i padroni ricorderanno che anche sui sentieri dove sono presenti altre persone è obbligatorio tenere il cane al guinzaglio.