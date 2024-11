Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Proseguono dalla serata di ieri le operazioni di spegnimento dell’ incendio boschivo divampato nella zona di Rocca d’Aveto, nella parte sommitale del comune di Santo Stefano d’Aveto.

Per cause ancora da chiarire le fiamme si sono diffuse velocemente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile anti incendio.

Le fiamme si sono più volte e pericolosamente avvicinate alle abitazioni ma i vigili del fuoco sono sempre riusciti a mantenere in sicurezza le case e le persone e questa mattina è previsto l’intervento dell’elicottero anti incendio.