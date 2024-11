Aumenta la velatura del cielo e prosegue inesorabile il lento calo delle temperature sull’Europa meridionale a causa dell’arrivo di aria più umida che determinerà, appunto, cieli in prevalenza velati o poco nuvolosi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Liimet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 7 Novembre 2024

Giornata caratterizzata da velature sparse su tutta la regione, più compatte a ponente alle medio-alte quote; sui versanti padani del settore centrale non si esclude la formazione di locali banchi di nebbia.

Situazione invariata nelle ore pomeridiane, con le nubi che tenderanno in parte a diradarsi lasciando anche sprazzi di cielo limpido, ma in un contesto comunque generalmente velato.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con raffiche localmente forti agli sbocchi vallivi e sotto costa tra il Savonese ed il Genovesato occidentale.

Deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali anche a Levante, mentre nell’Imperiese costiero le correnti assumeranno carattere di Grecale.

Mare stirato sotto costa sul settore centrale, mosso a ponente, poco mosso altrove.

Temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sulla costa teperature minime tra +10/+17°C – Max: +17/+22°C

Nell’interno temperature minime tra 0°C (fondovalle)/+10°C – Max: +12/+18°C