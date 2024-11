Recco (Genova) – Rubinetti a secco dalle 9 alle 16, con possibili ritardi, per il ripristino della condotta idrica gestita da IREN e danneggiata dalla piena del torrente Recco. Disagi e proteste per la zona di Verzemma ma anche in via dell’Alloro, soprattutto perché le comunicazioni sarebbero state tardive.

Lo stesso Comune ha annunciato solo questa mattina di aver ricevuto da IREN “che l’erogazione dell’acqua sarà sospesa oggi anche in via dell’Alloro, oltre che in località Verzemma, per l’intervento sulle tubature danneggiate dalla piena del torrente Recco. La sospensione è prevista dalle ore 9 alle ore 16”.