Genova – Ancora un’auto ribaltata sulle strade città. Questa volta è successo in via superiore di Premanico dove questa mattina, intorno alle 5, un automobilista ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata restando capovolta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma del conducente non è stata trovata traccia. La persona si sarebbe allontanata dal luogo dell’incidente ed è ora ricercata dai carabinieri che cercano anche il proprietario della vettura che potrebbe essere stata rubata.

I vigili del fuoco hanno sollevato la vettura, rimettendola sulle ruote e l’hanno poi spostata per liberare la strada.

(foto di Archivio)