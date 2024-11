Genova – Ultimi giorni di apertura per lo storico negozio della Fata dei Bambini, in Galleria Mazzini. Da lunedì, infatti, le saracinesche del negozio di giochi che dagli anni 50 delizia il Natale ed ogni occasione lieta dei bambini genovesi chiuderà per sempre i battenti.

Un colpo duro per il tessuto commerciale genovese, per Galleria Mazzini e per chi ancora battaglia per resistere ad una crisi che sembra avvolgere l’economia genovese, al di là dei proclami e delle dichiarazioni roboanti.

Dentro al negozio, tra gli ultimi scatoloni e le offerte speciali per la liquidazione totale, la famiglia che dal 1974 gestisce il negozio e che fatica a chiudere questa pagina che ha attraversato le loro vite e quelle di gran parte dei genovesi.

A sostenere il cuore il grande abbraccio dei clienti che ancora corrono ad acquistare i regali per il Natale e scoprono dolorosamente quanto avviene e dei bambini, divenuti adulti e a loro volta clienti, che ancora ricordano i bellissimi giochi che arrivavano a casa avvolti dalla carta da regalo del negozio.

L’avventura della Fata dei Bambini si concluderà lunedì e con essa un’altra pagina dei negozi storici genovesi verrà voltata per non tornare.

I tentativi di salvare l’attività, magari con una cessione, ci sono stati ma una serie di eventi sfortunati lo ha impedito. Il negozio stracolmo di giochi si è pian piano svuotato e gli ultimi pacchetti regalo stanno lasciando il locale carichi di gioia per chi li riceverà ma anche della nostalgia di uno straordinario viaggio che si conclude lasciando solo bellissimi e coloratissimi ricordi.