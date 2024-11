Arenzano (Genova) – Riprenderanno questa mattina le ricerche di Davide Violin, il ristoratore 62enne scomparso lo scorso 26 ottobre, travolto dalla piena del torrente Lissolo che lo ha trascinato via insieme ad alcune auto poi ritrovate distrutte nel greto del rio.

Appartengono a lui senza dubbio i vestiti ritrovati da alcuni amici che non hanno mai smesso le ricerche nel greto del torrente che ormai è sceso notevolmente di portata.

Sono stati rinvenuti i pantaloni con la cintura e una camicia che potrebbero essere il ricambio dell’uomo che lavorava in un noto ristorante della zona.

Le ricerche di Davide Violin erano state sospese dopo una settimana nella quale squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino hanno perlustrato centimetro per centimetro il corso d’acqua diventato un fiume in piena ma dell’uomo è stata trovata solo l’auto, completamente accartocciata.

Ricerche anche in mare, con le imbarcazioni della Guardia Costiera, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco subacquei ma di Violin non è stata trovata traccia.

Ora il ritrovamento dei vestiti, in un tratto del torrente ormai quasi in secca, faranno ripartire le ricerche più mirate e probabilmente con l’ausilio di mezzi di scavo.