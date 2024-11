Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’uomo di 49 anni morto all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena a seguito di un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio.

La procura di Genova ha infatti aperto un’indagine per accertare le cause e le eventuali responsabilità legate alla morte dell’uomo arrivato al pronto soccorso in codice verde e quindi non certamente in pericolo di morte.

La persona era arrivata in ospedale a seguito dell’intervento, presso la sua abitazione, dell’ambulanza del 118 e la decisione di sottoporlo a Tso presso il reparto di psichiatria del nosocomio genovese.

Io giorno successivo al ricovero la persona è deceduta in circostanze ancora da chiarire.

Informate del decesso, le autorità hanno aperto un’indagine che accerterà le circostanze della morte ed eventuali responsabilità.