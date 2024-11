Genova – Delicate operazioni di imbarco, nel porto di Shangai, in Cina, per l’enorme talpa meccanica che dovrebbe scavare il tunnel di scarico a mare dello Scolmatore del Bisagno. La talpa meccanica è stata smontata in diversi enormi pezzi e viene delicatamente caricata sulla nave messa a disposizione da Cosco lines per il trasferimento via mare del macchinario.

Purtroppo, per le dimensioni della nave, non sarà possibile attraversare il canale di Suez passando dal Mar Rosso e dal Mediterraneo e così la talpa meccanica dovrà allungare il viaggio di parecchio, circumnavigando l’Africa e doppiando il Capo di Buona Speranza sino a risalire lungo le coste africane e poi entrando nel Mediteraneo dalla sua porta naturale a oriente.

Da Marocco e Spagna la nave arriverà nel porto di Genova dove la talpa verrà spostata nel cantiere di Molassana e dove verrà ricostruita pezzo per pezzo sotto terra, prima di dare il via agli scavi previsti.

Operazioni delicatissime visto che la talpa TMB pesa complessivamente quasi 1300 tonnellate ed è composta da pezzi sino a 198 tonnellate.

Una volta giunta a Genova occorreranno altri tre mesi per rimontarla e, infine, l’enorme scavo dalla zona della Sciorba sino al mare, in corso Italia.