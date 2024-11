Genova – Conte ha solo poche settimane di vita, forse meno, ed avendo tanti anni nel recinto del canile, si cerca una famiglia di cuore che possa adottarlo per fargli trascorrere le ultime giornate spensierate e con un amico umano che gli vuole bene davvero.

L’appello lanciato dal Canile di Monte Contessa e dai volontari dell’associazione Una è davvero toccante e parla di Conte, cagnolone malato, che non sa che la sua vita è ormai agli sgoccioli.

“Vi scriviamo con le lacrime agli occhi, completamente distrutti – scrivono i volontari dell’associazione Una – Conte ha pochi giorni di vita, forse alcune settimane.

Ieri gli abbiamo fatto ecografia addominale ed ecocardio e purtroppo è stata individuata una grossa massa sulla milza. Oggi abbiamo programmato la chirurgia in urgenza, ma purtroppo i chirurghi non hanno potuto asportare la milza: la situazione è troppo grave e la chirurgia non è possibile”.

Conte ha ancora voglia di vivere, vuole uscire, vuole mangiare, non sa cosa gli sta accadendo. I volontari faranno il possibile per dargli una vita migliore in questo ultimo periodo, ma sperano che qualcuno decida di fargli il regalo più bello e di permettergli di vivere finalmente un po’ di tempo nel calore di una vera famiglia.

Conte è nato nel 2012 ed è in canile ormai da diversi anni. Nessuno ha mai chiesto di lui, nessuno l’ha mai voluto.

“Lui ha sempre sofferto la vita in un box – scrivono ancora dal canile di Monte Contessa – soffre terribilmente la solitudine, non riesce a dormire bene, ha male alla schiena e alle articolazioni.

Per questo abbiamo sempre cercato una famiglia per lui, ma senza successo.

Ora non può più aspettare, non merita di morire in canile.

In passeggiata è tranquillo, non considera gli altri cani, i gatti invece non gli sono simpatici.

Con le persone è buono, anche se ci mette un po ad aprirsi, mostra solo possessività col cibo in alcuni frangenti.

Ha davvero bisogno di una casa, di un ambiente sereno e di una famiglia che gli faccia finalmente conoscere l’amore e la serenità che merita.

Ve lo chiediamo col cuore in mano: dategli una possibilità.

Nessuno dovrebbe morire senza una famiglia.

Per informazioni:

010 8979374

351 031 7835

371 572 4119 (solo SMS e messaggi Whatsapp)

adozioni@associazioneuna.org info@associazioneuna.org

Se volete aiutare i nostri ospiti, potete donare cibo ed oggetti necessari al loro benessere acquistandoli nelle liste di Amazon, da Il Cucciolo al Mercato Orientale, Zampalesta in Piazza Rossetti, L’Isola dei Tesori in Corso Martinetti, Spazio Animale in Via Monticelli o nei negozi DM.

Grazie a chiunque ci aiuterà!

Dona il cibo che utilizziamo in canile:

https://mangimesospeso.feed-0.it/…/canile-monte-contessa/

Lista cani Amazon: https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/1CTQJQG29M8I3…

Lista gatti Amazon: https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/3465JOLX23PYY…

Riferimento per PayPal:

donazioni@associazioneuna.org

Wishraiser (Dona e Vinci): https://www.wishraiser.com/associazione-una…