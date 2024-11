Genova – La direzione dell’Ospedale Galliera risponde al comunicato stampa diffuso dall’associazione in difesa dell’ambiente e del paesaggio Italia Nostra che annuncia un nuovo ricorso per bloccare i lavori per la realizzazione del nuovo Ospedale.

Lo fa con una nota diffusa ai Media:

“appresi i contenuti dell’odierno comunicato – scrive la Direzione – di Italia Nostra APS, in merito al nuovo ricorso presentato contro la realizzazione del Nuovo Galliera, ha deciso di convocare un Consiglio di Amministrazione straordinario, al fine di intraprendere ogni iniziativa necessaria per contrastare una volta per tutte le posizioni, gli atteggiamenti, le affermazioni e le azioni assunte reiteratamente da Italia Nostra contro la realizzazione del Nuovo Galliera.

E’ giunta l’ora di reagire a difesa del nostro ospedale, di coloro che vi lavorano e della salute e cura dei cittadini, unico vero obiettivo della quotidiana azione di tutti gli operatori.

Appare evidente come le affermazioni e azioni di Italia Nostra, che anche nel recente passato ha rifiutato l’invito della Presidenza dell’Ente a partecipare ad un incontro costruttivo, siano caratterizzate da pregiudizio e pretestuosa strumentalità, finalizzati a bloccare in ogni modo la realizzazione dell’opera, della quale i pazienti, gli operatori e Genova tutta hanno estremo bisogno”.