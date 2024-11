Albissola Marina (Savona) – La Procura di Savona ha rinviato a giudizio con l’accusa di uccisione di animali il 30enne ritenuto responsabile dell’accoltellamento che è costato la vita ad un cane, Rex, nella spiaggia di Albissola Marina. Il fatto è accaduto lo scorso mese di febbraio.

Secondo quanto ricostruito, l’accoltellamento si sarebbe verificato a seguito di una zuffa tra lo stesso Rex e il cane dell’accusato. L’animale accoltellato, le cui condizioni erano apparse critiche fin da subito, era stato soccorso dall’ambulanza veterinaria. Una volta trasportato in clinica, non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

A seguire il processo ci sarà anche l’Associazione Stop Animal Crimes, che si è costituita come parte civile.