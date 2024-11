Chiavari – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito grave, ieri sera, nell’incendio divampato sul tetto in ristrutturazione di un palazzo del centro, in via Martiri della Liberazione.

L’allarme è scattato intorno alle 19 quando alcuni condomini hanno sentito un forte odore di bruciato e visto del fumo che riempiva le scale del palazzo.

Subito sono partite le telefonate ai vigili del fuoco, seguite via via da decine di altre, mano a mano che le fiamme e il fumo si facevano evidenti.

I pompieri hanno raggiunto l’edificio al civico 179 e con una grande autoscala e decine di metri di tubazioni hanno attaccato le fiamme dall’alto dopo aver fatto evacuare il palazzo per precauzione.

Sfollati anche gli abitati di due palazzi vicini, sempre nel timore che il forte vento facesse propagare le fiamme.

Dopo un lungo lavoro le fiamme sono state domate ed è iniziato il lavoro di bonifica e le prima verifica alla ricerca delle possibili cause dell’incendio che potrebbe aver avuto origine da un corto circuito nel cantiere per la ristrutturazione del tetto.

Una possibile causa che ricorda da vicino il super incendio divampato in un palazzo di Molassana a Genova, che è rimasto senza il tetto proprio a causa di un incendio scoppiato in un’area di lavoro per ristrutturazione.

(Foto e video di Paolo Antonini dalla pagina di Facebook Quelli che Chiavari)