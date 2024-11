Lavagna (Genova) – Quando sono stati chiamati per soccorrere una volpe travolta da un’auto non pensavano certo di trovare una rara “volpe argentata” i volontari dell’Enpa intervenuti in soccorso della davvero “straordinaria” creatura.

“Quando siamo stati chiamati per una volpe presumibilmente investita al casello di Lavagna – raccontano i volontari Enpa -, siamo subito partiti ma non ci aspettavamo trovare una volpe argentata!

Il colore “argentato” del pelo, con zone nere e altre grigio-bluastre, è dato da una mutazione che si riscontra piuttosto raramente: questo fenotipo è stato osservato prevalentemente nelle volpi rosse nordamericane, appartenenti a un altro ceppo rispetto a quelle eurasiatiche, ma questo fenotipo in Europa conta su segnalazioni davvero molto sporadiche. Ragion per cui, il ricovero di una volpe argentata sarebbe davvero un evento più unico che raro e un dato scientifico importantissimo.

Tuttavia, una volta visitata, abbiamo effettuato alcune osservazioni e siamo giunti alla conclusione che potrebbe trattarsi di un esemplare detenuto illegalmente da privati (allevamento abusivo?), dunque una volpe argentata di quelle tristemente allevate e selezionate per la pelliccia.

In ogni caso, le sue condizioni di salute non sono buone: presenta la frattura di un femore, forse dovuto a un impatto con un veicolo, e la coda con diverse ferite infestate da larve di mosca carnaria. Gli occhi, inoltre, presentano un’ulteriore infezione.

Stiamo facendo il possibile per salvarla, lei – una femmina – è aggressiva ma anche sfinita ed esausta.

Durante la sua degenza cercheremo di capire qualcosa di più sulla sua storia, e vi terremo sicuramente aggiornati”.

Chi desidera aiutare Enpa ad aiutare gli animali che soccorre può farlo qui (https://linktr.ee/crasenpagenova)