Carasco (Genova) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte sul tetto di un edificio di via Montanaro, nel comune di Carasco, immediato entroterra di Chiavari.

I residenti hanno avvertito un forte odore di bruciato ed hanno subito dato l’allarme facendo intervenire i Vigili del Fuoco di Chiavari.

Fortunatamente le fiamme erano limitate alla zona della canna fumaria e sono state messe sotto controllo dai Vigili del Fuoco in circa un’ora.

Sul posto anche i Carabinieri per la gestione del traffico. Il pronto intervento ha permesso di limitare i danni.

Gli esperti ricordano quanto sia importante la corretta manutenzione della canna fumaria per evitare l’accumulo di residui incombusti che poi, con le alte temperature di un funzionamento prolungato, possono prendere fuoco rendendo la struttura talmente calda da avviare un incendio nelle parti di legno.

(Foto di Archivio)