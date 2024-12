Genova – Una strada bloccata da sei mesi, nel cuore di Sturla, e nessuno sa il perchè e soprattutto quando inizieranno i lavori di ripristino.

Non c’è pace per i residenti di via Stefano Castagnola, nel quartiere di Sturla, dove, nel luglio scorso, una piccola buca nell’asfalto ha fatto scattare un imponente e misterioso intervento degli operai del Comune che hanno circondato l’area con un muro di new jersey che divide di fatto la via in due tronconi che non sono più comunicanti.

Un intervento massiccio cui non ha fatto seguito alcuna comunicazione ufficiale e, di fatto, nessuno dei residenti di via Castagnola conosce il motivo reale dello sbarramento.

Le ipotesi più accreditate sono quelle relative allo sprofondamento della strada per il cedimento di parte della tombinatura di un rio che passa al di sotto della strada e che, in passato, ha già causato altri grossi disagi in via Sclopis, proseguimento verso mare di via Castagnola.

I residenti si domandano, però, il perchè di tanto mistero e come mai non si sia più visto nessuno al lavoro nell’area recintata visto che, se davvero ci fosse in atto un cedimento, l’area interessata potrebbe non limitarsi a quella cantierata ma potrebbe essere ben più estesa, con grave rischio per le auto di passaggio.

E così, da luglio, la strada è divisa in due tronconi con tutti i disagi relativi visto che l’accesso alle due parti di strada costa un giro di chilometri e costringe a manovre pericolose i camion, i furgoni ed i mezzi per la raccolta della spazzatura sul lato di via San Pio X e dei civici 23 e seguenti.