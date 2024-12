Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo coinvolto ieri sera, in un terribile incidente stradale in via Multedo di Pegli, nel ponente genovese.

L’uomo era in sella ad un mezzo a due ruote quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato a terra riportando gravi ferite e traumi vari.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 in via Multedo di Pegli e l’uomo, sui 50 anni, è esttao subito soccorso dai passanti e poi dal personale del 118 che lo ha stabilizzato e poi trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.