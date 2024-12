Genova – Il corpo senza vita di una persona dell’età apparente di circa 50 anni è stato trovato questa mattina, all’alba, in via Amba Alagi, nella zona di San Teodoro, nelle vicinanze del celebre Palazzo del Principe, residenza storica e luogo molto frequentato dai turisti.

Il cadavere è stato notato da alcuni passanti che pensavano ad una persona vittima di un malore e che hanno allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e l’ambulanza e le forze dell’ordine ma per la persona non c’era purtroppo più nulla da fare.

Non è chiaro se si tratti di un malore improvviso o di una persona senza fissa dimora o, ancora, di un delitto.

notizia in aggiornamento