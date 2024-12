Imperia – Anche l’associazione contro le Mafie Libera esprime forte preoccupazione per le parole pronunciate dal sindaco Claudio Scajola intervistato dalla trasmissione Tv Report a proposito dell’esistenza o meno della Mafia in Liguria ed in particolare nel ponente ligure.

“Le parole del Sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola, in merito all’inesistenza della criminalità organizzata – protesta Libera – sono l’ennesima intollerabile dichiarazione che ascoltiamo dai più alti rappresentanti politici della Liguria”.

“Le sentenze, le inchieste, l’attualità e i moniti lanciati in più occasioni dalla magistratura e dalle forze dell’ordine dicono una cosa chiara -proseguono all’associazione Libera – le mafie in Liguria sono presenti da decenni, sono attive in diversi settori economici, spostano pacchetti di voti alle elezioni, vanno a braccetto con i corrotti. Questo ci insegna che in Liguria ci sono poche denunce perché i mafiosi godono, evidentemente, di molte protezioni”.

La nota di protesta di Libera prosegue poi con alcune precisazioni: “quello che ci aspettiamo dalla politica, e in particolare dai rappresentanti istituzionali, non è di fare sarcasmo sulle serie dichiarazioni delle procure, ma è di attivarsi affinché vengano rafforzati i presidi in sostegno alle persone che vogliono denunciare”.

“Anche in questo caso – proseguono a Libera – vogliamo fare la nostra parte, ricordando che da anni Libera ha attivo “Linea Libera” un servizio telefonico gratuito e riservato che si rivolge a chi assiste a episodi opachi, condotte corruttive o di stampo mafioso e intenda segnalarli o denunciarli, disponibile al numero 800.58.27.27 e linealibera@libera.it (https://www.libera.it/it-schede-536-linea_libera).