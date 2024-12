Genova – Aggressione a coltellate, questa mattina, prima dell’alba, in via Jori, nel quartiere di Rivarolo, in val Polcevera. Un giovane sarebbe stato aggredito per strada mentre si trovava con una ragazza. Una persona lo ha colpito ripetutamente con un coltello ferendolo ad una gamba ed al viso.

Il giovane si è accasciato a terra tra le urla di dolore che hanno risvegliato di soprassalto i residenti della zona che hanno subito chiamato i numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

Il ferito è stato stabilizzato e trasferito all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena mentre la ragazza che era con lui è stata soccorsa sotto choc.

In corso le indagini per risalire all’autore della feroce aggressione e delle motivazioni del gesto.

Possibile una lite precedente o una “punizione” legata a motivi passionali.

Il giovane, visitato e ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo.