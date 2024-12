Genova – E’ stata riaperta normalmente la circolazione anche in direzione levante, intorno alle 15,30, Lungomare Canepa e la Strada Guido Rossa dopo il blocco della mattinata deciso in segno di protesta dopo l’incidente mortale avvenuto nella notte al terminal del Porto di Pra’ in cui ha perso la vita un lavoratore portuale.

Il blocco della circolazione era scattato prima dell’alba ai varchi portuali di ponte Etiopia e subito sono state pesantissime le ripercussioni sulla viabilità del ponente, con la colonna di Tir che bloccava il passaggio sulla strada Guido Rossa e in Lungomare Canepa a Sampierdarena.

Traffico in tilt anche sulle autostrade con code sino a 10 km sulle principali direttrici per il ponente e il levante e dal Nord in direzione Genova.

Nel corso della mattinata la protesta è gradualmente rientrata con la promessa di incontri e tavoli di lavoro per cercare di investire ancor più nella sicurezza per evitare che tragedie come quella di oggi non si debbano più registrare.