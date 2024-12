Vezzano Ligure (La Spezia) – Una tragica scoperta è avvenuta nelle prime ore della mattinata odierna nell’area boschiva che si trova nei pressi di via Pratola, dove un passante ha rinvenuto il corpo senza vita di un uomo e ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per ricostruire quanto accaduto. Dopo i primi accertamenti, è emerso come la vittima sia un uomo di 64 anni residente a La Spezia.

Il corpo senza vita è stato trasportato in obitorio, mentre il magistrato di turno ha disposto l’autopsia che sarà svolta nella mattinata di lunedì 23 dicembre. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, che non escludono la pista che porta all’omicidio. Sul corpo dell’uomo, infatti, sono state rinvenute ferite e contusioni.