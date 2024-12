Genova – Ancora arresti per droga e attività di spaccio nei giardini della Fiumara, nel quartiere di Sampierdarena. La polizia ha effettuato nuovi controlli mirati negli spazi verdi del grande centro commerciale rilevando ancora presenza di attività di spacciatori pronti a rifornire di droga i giovani che si radunano nella zona.

Gli agenti hanno notato strani movimenti attorno a una panchina dove erano seduti due giovani assistendo allo scambio di denaro e droga tra un cliente e i due soggetti. Gli agenti sono dunque intervenuti fermando i due e nelle loro tasche sono stati trovati una dose di cocaina ed alcuni grammi di hashish e una somma in contanti che ha convinto gli operatori ad estendere la perquisizione anche nella loro abitazione.

L’arrivo del cane poliziotto Leone, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, ha permesso di individuare rapidamente alcune dosi di cocaina nascoste all’interno di un citofono, un panetto da 135 grammi di hashish, un bilancino di precisione e ben 6.200 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio.

I due sono stati denunciati per detenzione e spaccio.

In un’altra operazione di controllo gli agenti hanno individuato un giovane di 19 anni sospettato di spaccio sempre nella zona dei giardini della Fiumara e addosso gli sono stati trovati dosi di hashish pronte per essere rivendute e 165 euro in contanti.

Durante il successivo controllo con il cane Leone, gli agenti hanno trovato 30 grammi di marijuana pronti per esser rivenduti. Anche per il 19enne è scattata la denuncia.