Isola del Cantone (Genova) – Una targa commemorativa e un prezioso riconoscimento per i 90 anni di attività della bottega di abbigliamento e stoffe gestita da Piero Balbi. I festeggiamenti si sono tenuti sabato mattina nel piccolo comune dell’entroterra genovese, con una delegazione condotta dal sindaco e con la partecipazione di assessori e consiglieri comunali e rappresentanti della associazioni locali.

Una targa con foto e premio è stata consegnala a Piero Balbi, per tutti “Pierin” o “Pierin della Iole” che rappresenta uno dei pochi baluardi dell’attività commerciale della zona: un punto vendita di abbigliamento e stoffe che è una vera istituzione in paese.

Palpabile la commozione del protagonista che ha ricevuto la visita della folta delegazione che ha reso omaggio a tanta abnegazione al lavoro.